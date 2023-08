Novos procuradores foram empossados nesta quarta-feira (23)

A procuradora-geral do Distrito Federal, Ludmila Lavocat Galvão, comemorou a chegada dos novos profissionais

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) empossou 62 procuradores na manhã desta quarta-feira (23). Responsáveis pela representação judicial e extrajudicial, além de prestar consultoria jurídica para a administração pública, os novos membros de carreira chegam para aumentar a força de trabalho no exercício das atividades-fim da pasta.

A procuradora-geral do Distrito Federal, Ludmila Lavocat Galvão, comemorou a chegada dos novos profissionais. “Com muita emoção e alegria, demos posse hoje a 62 novos procuradores do DF. Agradecemos, mais uma vez, ao nosso governador Ibaneis Rocha pela nomeação recorde da PGDF.”

Rito de posse

Todos os procuradores e procuradoras empossadas foram atendidos pela equipe da Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep), durante esta manhã, para apresentação da documentação para assumir o cargo. Após comprovarem a habilitação, todos os empossandos foram conduzidos ao gabinete para registro de fotografias e assinatura do termo de posse com a procuradora-geral. Acompanharam a posse o procurador-geral adjunto do Contencioso, Idenilson Lima; o procurador-geral adjunto do Consultivo, Hugo Cezario; e o secretário-geral, Edson Celleghim.

Perfil dos novos procuradores

Nomeados no último dia 11, os empossados representam um aumento de 31% no quantitativo de membros da carreira. Confira abaixo um perfil dos novos procuradores:

✅ 32 ingressaram por Ampla Concorrência (AC);

✅ 11 ingressaram como Pessoas com Deficiência (PcD);

✅ 11 ingressaram como Candidatos Negros;

✅ 7 ingressaram como hipossuficientes.

A representatividade feminina entre os novos profissionais é inédita: dos 61, são 21 mulheres – mais de 34% do total.

Capacitações

A integração ao ambiente de trabalho da PGDF inclui a realização de oficinas para uso do Sistema de Automatização da Justiça (SAJ-Procuradorias) – que começam nesta quarta (23), até o dia 1º de setembro, realizadas na Escola do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

Na próxima semana, entre segunda (28) e quinta-feira (31), será realizada uma Semana de Ambientação, ocasião em que os novos profissionais conhecerão mais detalhadamente as atividades e competências dos setores desta Casa Jurídica, como as procuradorias especializadas e adjuntas.

