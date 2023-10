Novos diretores e vice-diretores escolares serão eleitos nesta quarta (25)

Comunidade também vai eleger conselheiros das unidades de ensino; votação será feita na própria escola na qual o estudante está matriculado

A eleição para diretores, vice-diretores e conselheiros escolares das escolas públicas do Distrito Federal será realizada nesta quarta-feira (25) em 702 unidades de ensino. A votação será das 7h30 às 21h, ininterruptamente, tanto nas escolas urbanas quanto nas rurais. Podem votar estudantes a partir dos 13 anos, mães, pais, responsáveis legais, professores (temporários e efetivos) e demais servidores lotados nas escolas das carreiras Magistério e Assistência.

Para votar, é necessário levar um documento de identidade oficial com foto e o Cadastro de Pessoa Física (CPF). A votação será feita na própria escola na qual o estudante está matriculado e os servidores estão lotados. Será computado apenas um voto por família, ou seja, apenas o pai ou a mãe ou o responsável pode votar.

O mandato dos eleitos terá duração de quatro anos. Eles tomarão posse nos cargos em 2 de janeiro de 2024 e permanecerão até 31 de dezembro de 2027. Foram homologadas 4.488 candidaturas ao conselho escolar e 797 chapas inscritas para os cargos de diretor e vice-diretor. As escolas que, por qualquer motivo, não tiverem chapas ou candidatos interessados terão novas eleições em até 180 dias a contar da data de votação.

Este ano, o processo de escolha contará com a colaboração do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), que emprestará urnas de lona e cabines de votação, e do Sindicato dos Professores (Sinpro), que também auxiliou com a disponibilização de urnas de lona. Assim que as votações forem encerradas, as apurações serão iniciadas e o resultado de cada escola deverá ser conhecido ainda na quarta-feira (25). No entanto, a homologação do resultado final das eleições, após o prazo de apresentação e análise de recurso, será em 4 de dezembro.

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, destaca que participar da eleição é uma forma de participação ativa da comunidade escolar na tomada de decisões, promovendo a transparência e a gestão responsável no ensino público.

“O processo eleitoral da gestão democrática é um momento muito importante, pois permite que os estudantes, os seus pais ou responsáveis, os professores e os servidores participem ativamente da gestão da escola, escolhendo, por meio do voto, o diretor, o vice-diretor e os conselheiros escolares que administrarão a escola pelos próximos quatro anos. Não perca esta oportunidade! Vote e exerça o seu direito de escolha das pessoas que, para você, melhor cuidarão da sua escola e atuarão para a melhoria da educação no DF”, ressalta.

Campanha

Os candidatos não poderão levar nenhum tipo de material de campanha para as escolas em que concorrem no dia da votação. As campanhas eleitorais se encerraram neste domingo (22). Todos os materiais que foram expostos até esta data poderão permanecer no local até o dia da votação. Porém, nenhum novo material pode ser exposto a partir desta segunda (23).

É permitido o uso de camiseta com a identificação da chapa ou do candidato no dia das votações, no entanto não poderá haver atividade de campanha neste dia. Além disso, os candidatos não poderão estar nas escolas no dia das votações, a não ser para votar ou se estiverem inscritos como fiscais de chapa ou de candidaturas ao conselho escolar.

*Com informações da SEEDF