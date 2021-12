Novo secretário de Desenvolvimento Econômico do DF se reúne com ACDF

O encontro serviu também para ouvir as sugestões do representante da categoria para a revitalização do Setor Comercial Sul

Nesta sexta-feira (17), o novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Jesuíno de J. Pereira Lemes, se reuniu com o presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, Fernando Brites, para tratar de demandas urgentes no setor. “As associações comerciais e as entidades de classe são parceiros fundamentais para construirmos laços importantes em busca do desenvolvimento e crescimento econômico do Distrito Federal. Esse encontro foi fundamental para estreitar os laços e colocar nossos trabalhos à disposição da classe”, destacou J. Pereira.

O encontro serviu também para ouvir as sugestões do representante da categoria para a revitalização do Setor Comercial Sul. “A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por orientação do Governador Ibaneis Rocha tem interesse em desenvolver projetos em parceria com a iniciativa privada para o desenvolvimento e melhoria do local. O setor comercial poderá, em breve, se tornar um dos principais polos de negócios do DF. Por isso, a secretaria precisa ouvir os seguimentos interessados em buscar melhorias para revitalizar o local”, reforça.

Advogado, pós-graduado em Direito Público e penal, Jesuíno de J. Pereira Lemes assumiu a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico na última quarta-feira (15). Com mais de 20 anos de carreira pública é servidor efetivo da Secretaria de Estado de Educação, Jesuíno de J. Pereira Lemes destaca a importância e necessidade de aprimorar e melhorar o atendimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico ao Setor produtivo do DF.

“Temos a missão de dar continuidade aos relevantes projetos, programas e ações da pasta, com o intuito de somar e fomentar o desenvolvimento do Distrito Federal, principalmente, nesse momento de pandemia. Vamos buscar o fortalecimento e uma interação ainda maior com o setor econômico e produtivo com o propósito de gerar novas oportunidades, mais empregos e mais entregas para o Distrito Federal”, avalia.

Para 2022, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pretende ampliar as Caravanas do Empreendedor, que tem como como objetivo a análise técnica de processos em andamento de antigos programas de incentivo como PRO-DF; orientação para a abertura de empresas, registros e licenciamentos; auxílio para autônomos informais se transformarem em microempreendedor individual (MEI); atendimento com contadores especializados em gestão empresarial e planejamento tributário; e orientação com representantes de bancos sobre acessos a linhas de crédito.

No primeiro semestre do ano que vem, cinco regiões administrativas já estão confirmadas: Recanto das Emas, Sobradinho, Gama, Santa Maria e Planaltina. “Dentro das caravanas vamos realizar mutirões de regularização dos processos do Pró-DF e dar ainda mais celeridade para que os empresários possam crescer no DF”, complementa Jesuíno Lemes.

Além da caravana, a Secretaria também intensificará cursos e palestras de capacitação para novos empreendedores e mulheres. Outros projetos em pauta são as ampliações dos programas Cartão Material Escolar, que atende hoje mais de 100 mil alunos e 460 papelarias, além do Programa Cartão Creche, que beneficia quase 4.500 crianças. Esses dois programas juntos, geram cerca de 5 mil empregos diretos. Um outro desejo da nova gestão é tirar do papel, ainda em 2022, o projeto que cria o Cartão Contra Turno, que vai beneficiar alunos do ensino fundamental e médio. A ideia é custear atividades para os jovens, e assim, aportar recursos diretamente na economia de pequenas empresas como escolas de idiomas, academias, escolas de música e artes, e do segmento esportivo e de lutas.

Quem é o novo Secretário de Desenvolvimento Econômico do DF?

Jesuíno de J. Pereira Lemes, 59 anos, goiano, advogado, professor, pós-graduado em Direito Público e Penal, tem mais de 20 anos de experiência em gestão em vários órgãos do Governo do Distrito Federal.

Formado em Direito pela UPIS e Pós-Graduado em Direito Público e Penal pela faculdade Processus, exerceu funções de chefia de gabinete nas Administrações Regionais do Lago Sul, Jardim Botânico, Santa Maria, Águas Claras e São Sebastião.

Na Terracap atuou como assessor da Gerência de Formatação de Negócios. Passou pela Câmara Legislativa do Distrito Federal como assessor parlamentar e especial. Antes de assumir como secretário na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, atuava na chefia de gabinete da pasta.