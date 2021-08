Novo secretário da Saúde toma posse neste sábado (28)

O general do Exército Manoel Luiz Narcaz Pafladache assume a pasta em um momento em que Ibaneis cobra mais agilidade para resolver problemas

O governador Ibaneis Rocha assinou, neste sábado (28), o termo de posse do general do Exército Manoel Luiz Narcaz Pafladache, como novo secretário de Saúde do Distrito Federal. O anúncio do general foi feito na última sexta-feira (27), pouco depois do governador desistir da ideia de assumir a pasta interinamente.

Até então, Osnei Okumoto era o titular da secretaria, mas foi novamente remanejado para a presidência da Fundação Hemocentro do Distrito Federal. Pafiadache assume a pasta em um momento em que Ibaneis cobra mais agilidade para resolver os problemas da saúde.

“Eu tenho dito que o a nossa prioridade é tudo aquilo que chega mais rapidamente possível para a população, que são os nossos insumos, a questão de RH E a parte de infraestrutura. É assim que nós vamos nos dedicar e entender toda o a a sistemática da secretaria”, disse o general durante o ato.

Ibaneis ainda liberou R$ 88 milhões dos recursos da Secretaria de Economia direcionados para hospitais regionais da rede pública, além do lançamento de um pacote de medidas direcionado exclusivamente para melhorar os serviços de atendimento aos pacientes.

Outra ação anunciada foi a autorização de pagamento por 10 mil horas extras com o objetivo de aumentar a quantidade de servidores disponíveis para realizar esses procedimentos.