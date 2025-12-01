Novo presidente do BRB é apresentado pelo governador Ibaneis Rocha ao setor produtivo

Em um encontro que reuniu empresários e lideranças do comércio local, Ibaneis formalizou a chegada de Nelson de Souza ao comando do banco. A apresentação marcou o início da interlocução direta do novo presidente com setores estratégicos da economia, reforçando a intenção do BRB de manter diálogo permanente com quem movimenta a atividade produtiva no DF. Além disso, o governador destacou a relevância do banco para financiamentos, crédito e serviços que impulsionam o desenvolvimento regional, enquanto Nelson de Souza iniciou sua agenda institucional com foco em parcerias e fortalecimento da atuação do BRB no mercado local.



“Vim hoje trazer uma mensagem de apoio ao setor produtivo e de continuidade dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Eu tenho total confiança no Nelson e disse a ele que os meus indicados têm total credibilidade e autonomia para gerir suas partes. Então, eu estou muito confiante no trabalho do Nelson, e, falando em nome dele, eu preciso do apoio do empresariado do Distrito Federal”, afirmou o governador durante a reunião, ressaltando a importância do comércio para a economia local: “A Fecomércio tem mais de 400 mil empregos diretos no DF e outros tantos indiretos. É um dos principais, senão o principal setor de emprego e renda no Distrito Federal”.

No encontro, Nelson de Souza agradeceu “o apoio e a parceria profícua” do setor com o BRB, respondeu a questionamentos dos empresários e indicou o caminho que pretende seguir em sua gestão. “É um prazer estar aqui para dizer como nós estamos pensando em administrar o banco e já começamos, inclusive: com governança, pessoas — porque eu acredito que nada se faz sem as pessoas — e resultados — acredito que não existe liderança sem ter resultados. São esses três itens que estamos trabalhando”, apontou.

Já o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa Freire, lembrou ter uma parceria “muito forte” com o Governo do Distrito Federal (GDF) e colocou a instituição à disposição do novo presidente do BRB. “Aqui nós temos 26 sindicatos representados, então é muito importante o senhor entender o quanto de respeito o senhor tem nessa instituição. Essa casa está de portas abertas.”

Trajetória

Indicado pelo governador Ibaneis Rocha em 19 de novembro, Nelson de Souza passou por uma sabatina na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) antes da posse. Durante quase três horas, o executivo respondeu a perguntas dos deputados da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (Ceof). No plenário, seu nome foi aprovado por 16 votos a favor e seis contrários.

No dia seguinte, o Banco Central validou a indicação, autorizando a posse oficial no BRB, feita na quinta-feira (27) pelo presidente do Conselho de Administração do banco, Marcelo Talarico. Um dia depois, Souza foi empossado simbolicamente pelo governador Ibaneis Rocha, em reunião no Palácio do Buriti.

Servidor de carreira da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza acumula mais de 45 anos de experiência no mercado financeiro. Em 2018, presidiu a própria Caixa, após exercer cargos estratégicos, como o de vice-presidente de Habitação. Também comandou o Banco do Nordeste (BNB), a Desenvolve SP e a BrasilCap, além de ter atuado mais recentemente como vice-presidente da Elo.

Nascido em São Paulo e morador do DF desde 2003, Nelson é graduado em letras e psicologia, com MBAs em administração e marketing e em consultoria empresarial. Começou a carreira como menor aprendiz no Banco do Brasil e ingressou na Caixa por concurso público em 1979.

Banco que cresce

O BRB que chega a seis décadas de história é muito diferente da instituição de anos atrás. Desde 2019, o banco vive um processo consistente de modernização, ampliação de serviços e fortalecimento da governança, que o transformou em um dos principais motores financeiros do Distrito Federal. A partir desse período, o BRB expandiu presença nacional, diversificou negócios, aprimorou controles internos e passou a administrar aproximadamente 30 programas sociais do GDF, assumindo um papel importante na execução das políticas públicas implementadas pela atual gestão.

Os resultados desse ciclo são visíveis nos indicadores. Hoje, o BRB possui mais de R$ 80 bilhões em ativos e mais de R$ 60 bilhões em carteira de crédito, mantendo uma trajetória de crescimento contínuo desde 2019. A instituição também ampliou sua capacidade de atendimento, alcançando mais de 9,6 milhões de clientes em 97% do território nacional, com uma rede de 988 pontos físicos, além de plataformas digitais aprimoradas.

Esse avanço possibilitou ao banco conquistar posições estratégicas no mercado, como a liderança no crédito imobiliário no Distrito Federal, com 64% de participação, e o posto de 5º maior banco do país nesse segmento, além de 2º entre as instituições públicas.

O desempenho financeiro acompanha esse ritmo de expansão: no primeiro semestre, o BRB registrou lucro líquido recorrente de R$ 518 milhões e alcançou margem financeira superior a R$ 2,3 bilhões, números que reforçam o impacto do banco no desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Com informações da Agência Brasília

