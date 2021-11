Novo Lázaro: Caçada por Wanderson chega ao 2º dia

O criminoso teria tentado invadir duas chácaras e a população de Abadiânia segue com medo do que ele ainda possa fazer

Por Tereza Neuberger

As buscas pelo criminoso Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, chegaram ao segundo dia na região de Abadiânia, Goiás. O medo já se espalha entre a população que teme que o assassino pratique novas ações com o mesmo teor de crueldade que deu início a essa caçada.

Com medo e preocupados com a própria segurança, os chacareiros da região ligaram o sinal de alerta. Há relatos de moradores que já abandonaram suas propriedades. Moradores do setor Jardim Santa Fé na região próxima a área de mata, já começaram a deixar suas casas.

Uma das famílias da área rural, saiu já na noite desta segunda-feira (29), às pressas, deixando inclusive a porteira que dá acesso a propriedade, aberta.

Um morador da zona rural que preferiu não ser identificado relatou ter visto Wanderson em sua propriedade nesta segunda-feira. Wanderson foi avistado atrás de uma árvore do lado de fora da cerca, após ouvirem o cão da propriedade latindo muito.

Os moradores correram então para dentro da casa e se trancaram, o criminoso teria chegado até a janela para observar o interior da residência e o morador teria espantado ele, que saiu correndo na direção da mata onde haveria um córrego. De acordo com o morador, Wanderson teria invadido a propriedade em busca das chaves do automóvel deles, que estaria estacionado na garagem.

O dono de uma propriedade rural em Abadiânia que também teria sido abandonada pelos moradores, voltou rapidamente à região nesta terça-feira(30), após ter avistado o suposto criminoso através do celular, a qual teve acesso remoto às imagens das câmeras de segurança da propriedade. Nas imagens o suposto criminoso aparece rondando a propriedade e estaria vestido com uma camiseta azul, calça jeans e usando um boné azul. O dono acionou a polícia que se dirigiu a propriedade antes mesmo do proprietário chegar.

De acordo com a polícia, o suspeito nas imagens teria um perfil muito semelhante ao de Wanderson. A polícia realizou buscas na área de mata fechada na região da propriedade em que Wanderson teria sido visto, mas até o momento não houve novas atualizações sobre o caso.