Novo contrato reforça serviços de apoio aos bancos de leite no DF

Acordo entre a SES-DF e empresa privada destina-se à prestação de atividades de lactarista e copeira

Para fortalecer os serviços essenciais de apoio aos bancos de leite humano e postos de coleta do Distrito Federal, a Secretaria de Saúde (SES-DF) firmou um contrato com a empresa privada Sefix Gestão de Profissionais LTDA. O acordo, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (27), tem o valor de mais de R$ 2,9 milhões e assegura o atendimento continuado na rede.

As atividades abrangem o suporte nas unidades de saúde durante as 24 horas do dia e destinam-se à prestação de serviços continuados de execução de lactarista e copeira.

*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)

Fonte: Agência Brasília