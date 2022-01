Novo concurso da Polícia Militar do DF virá por aí

Foi autorizado a realização de um concurso público que selecionará 46 oficiais da área de saúde. Remuneração deve ser a partir de oito mil reais

Por Gabriel de Sousa

Um novo concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deve ocorrer em breve. Foi autorizado nesta sexta-feira (21), pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, a realização de um processo seletivo que irá selecionar 46 oficiais da área de saúde para ingressar no quadro da corporação.

De acordo com o edital de 2021 da corporação, o salário inicial da área de oficiais de saúde é de R$ 7.947,50. O próximo passo será a seleção de uma banca organizadora, que antecede a publicação do edital oficial do certame.

As informações, publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), sugerem que a posse dos selecionados deva ocorrer a partir de janeiro de 2023. A portaria concedeu à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), todas as responsabilidades administrativas para a realização do processo seletivo.

O último concurso para o recrutamento de oficiais de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), aconteceu há 10 anos, em 2012. Organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), o processo seletivo ofertou 41 vagas para ingresso imediato, além de 249 cadastros reservas.

Os candidatos passaram por um exame de conhecimentos e habilidades por meio de uma prova objetiva, que terá caráter eliminatório e classificatório, além da avaliação de títulos, testes físicos e psicológicos, e uma análise da vida pregressa e social.