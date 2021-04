Novo comandante é nomeado na Polícia Militar do DF

Julian Rocha Pontes de 47 anos, foi exonerado após tomar a “xepa” da vacina contra a Covid-19

Marcio Cavalcante de Vasconcelos é o novo comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial do DF desta sexta-feira (2). O coronel e ex-subsecretário de Operações Integradas (Sopi) assume o posto no lugar de Julian Rocha Pontes e terá a missão de comandar 9.777 militares – maior corporação das forças de segurança.

Com 27 anos de serviço, Vasconcelos é Bacharel em Educação Física pela Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) e em direito pela Universidade Paulista. Ele se especializou-se em Ciências Policiais e em Gestão Estratégica de Segurança Pública.

Trabalhou no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República de 2003 a 2010 e também foi comandante do 3⁰ Batalhão da PMDF, além de coordenador de eventos e atividades especiais da SSP/DF de 2016 a 2019.

Xepa

Julian Rocha Pontes de 47 anos, foi exonerado após tomar a “xepa” da vacina contra a Covid-19. Fontes palacianas confirmaram a exoneração ao Jornal de Brasília que já foi publicada em edição extra do Diário Oficial nesta sexta-feira (2).

A PMDF declarou a reportagem que a Secretaria de Segurança emitiu o Ofício n° 814/21, resultado de reunião entre a SSP/DF e a SES/DF, que regula a forma e os critérios a serem utilizados na vacinação com as doses remanescentes, especificando os percentuais entre as forças de segurança pública, os locais onde cada força se vacinará e ainda esclarecendo como critério universal para vacinação a maior idade, ou seja, atendendo-se prioritariamente o servidor de segurança pública mais velho.