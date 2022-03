Novo arcebispo do Brasil é nomeado pelo Papa Francisco

Foi nomeado pelo Papa Francisco como Arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, em 12 de março de 2022. Tomará posse no dia 2 de abril

O novo arcebispo brasileiro foi nomeado pelo Papa Francisco na manhã deste sábado, 12. Dom Marcony Vinícius Ferreira era Bispo Auxiliar de Brasília antes de passar para Arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil.

Ele sucede Dom Fernando José Guimarães, que saiu do posto por limite de idade, segundo o cânon 401 do Código de Direito Canônico. A posse está marcada para o dia 2 de abril, às 10h, na Catedral Militar Rainha da Paz.

Biografia

Dom Marcony nasceu em 3 de março de 1964 em Brasília. Filho de Francisco Canindé Ferreira e de Maria do Céu Barroso, ele estudou no Seminário Menor Bom Jesus, cursou Filosofia e Teologia no Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima, ambos em Brasília.

Fez uma especialização em Liturgia e uma pós-graduação no ITEPAL – CELAM (1989). É mestre em Teologia Litúrgica, frequentando primeiramente o Pontifício Ateneu Santo Anselmo (1993-1996) e depois o Instituto de Teologia Litúrgica da Pontifícia Universidade da Santa Cruz (2011-2012), em Roma.

Foi ordenado diácono em 8 de dezembro de 1987 por Dom Geraldo do Espírito Santo Ávila, na Vila Planalto – DF. Em 3 de dezembro de 1988 foi ordenado sacerdote por Dom José Freire Falcão no Santuário Dom Bosco. Foi o primeiro padre nascido em Brasília ordenado para a Arquidiocese de Brasília. Em 4 de outubro de 2001, foi nomeado monsenhor pelo Papa João Paulo II.

No decorrer do seu ministério sacerdotal, desempenhou inúmeros cargos e funções: foi Cerimoniário e Coordenador da Liturgia na visita de São João Paulo II, em 15 de outubro de 1991; Pároco da Paróquia “Nossa Senhora do Rosário de Fátima” (1989-1993); Pároco da Catedral Metropolitana de Brasília (1996-2010); Coordenador de Pastoral (1996-2004); Membro do Conselho dos Presbíteros (1996-2010); Membro do Conselho dos Consultores (1996-2010); Vigário Episcopal para o Vicariato Centro (1996-2007); Vigário Geral da Arquidiocese de Brasília (2008-2011); Responsável pelo jornal litúrgico dominical Povo de Deus da Arquidiocese (1989-2003 e 2006-2011); Secretário Geral e Coordenador da Equipe de Liturgia do XVI Congresso Eucarístico Nacional (2010).

Dedicado à formação de padres, deu aula em várias disciplinas no Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima, no Ordinariado Militar de São Paulo, Seminário Redemptoris Mater e na Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília – FATEO.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 19 de fevereiro de 2014 foi nomeado bispo titular de Vertara e bispo auxiliar de Brasília pelo Papa Francisco, sendo ordenado em 12 de abril de 2014, na Catedral de Brasília pelo Cardeal arcebispo emérito de Brasília, Dom Falcão, pelo arcebispo de Brasília há época, Dom Sérgio da Rocha e o cardeal arcebispo de Aparecida, Dom Damasceno. Seu lema episcopal é: A Deo Omnia que quer dizer “Tudo é de Deus”.

Foi nomeado pelo Papa Francisco como Arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, em 12 de março de 2022. Tomará posse no dia 2 de abril de 2022, na Catedral Militar Rainha da Paz.

FATOS MARCANTES:

Nascimento: 3 de março de 1964 (58 anos)

Ingressou no Seminário Menor em 17 de fevereiro de 1979 (14 anos) e no Seminário Maior em 13 de fevereiro de 1982 (17 anos)

Ordenação Diaconal: 8 de dezembro de 1987 (23 anos)

Ordenação Sacerdotal: 3 de dezembro de 1988 (24 anos)

Monsenhor: 4 de outubro de 2001 (37 anos)

Ordenação Episcopal: 12 de abril de 2014 (50 anos)

Bispo Auxiliar de Brasília (2014-2022)

Concluiu Mestrado em Liturgia em 2011 na Pontifícia Universidade da Santa Cruz, Roma

Desempenhou as seguintes funções:

Cerimoniário e Coordenador da Liturgia na visita de São João Paulo II (15/10/1991)

Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Sobradinho (1989-1993);

Pároco da Catedral Metropolitana de Brasília (1996-2010);

Metropolitana de Brasília (1996-2010); Coordenador de Pastoral (1996-2004);

(1996-2004); Membro do Conselho dos Presbíteros (1996-2010);

(1996-2010); Membro do Colégio dos Consultores (1996-2010);

(1996-2010); Vigário Episcopal para o Vicariato Centro (1996-2007);

para o Vicariato Centro (1996-2007); Vigário Geral da Arquidiocese de Brasília (2008-2011);

da Arquidiocese de Brasília (2008-2011); Secretário Geral e Coordenador da Equipe de Liturgia do XVI Congresso Eucarístico Nacional (2010).

(2010). Responsável da reforma da Catedral (2009-2012)

Responsável da construção da Cúria (2004)

Atualmente:

Bispo referencial da Pastoral Litúrgica do Regional Centro-Oeste da CNBB

Professor da Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília – FATEO

A Arquidiocese de Brasília felicita Dom Marcony pela nomeação como Arcebispo Militar do Brasil, rendendo graças a Deus por todos os anos dedicados a evangelização na Arquidiocese de Brasília. Da mesma forma, roga ao Senhor que a sua nova missão seja repleta de frutos espirituais também ao novo rebanho que receberá seu novo pastor.

A Missa de despedida de Dom Marcony acontecerá no dia 26 de março de 2022 às 10h na Catedral Metropolitana de Brasília. Já a Posse Dom Marcony como Arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil acontecerá no dia 02 de abril de 2022, às 10h, na Catedral Militar Rainha da Paz, Eixo Monumental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Arquidiocese de Brasília.