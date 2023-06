Novacap prevê R$ 60 milhões em reparos em vias do DF nos próximos três meses

Viu buraco na pista? Saiba como solicitar o serviço da companhia

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) prevê investir cerca de R$ 60 milhões para reparar vias do Distrito Federal nos próximos três meses. A novacap conta com uma usina de asfalto e mantém contratos ativos com 12 empresas terceirizadas que complementam a produção.

Por dia, são utilizadas em média 200 toneladas de asfalto na execução de obras que facilitam e melhoram a trafegabilidade de motoristas e pedestres, como conserto de buracos e recapeamento de pavimentação, afirma a Novacap. Nos três primeiros meses deste ano, a companhia empregou mais de 38,8 mil toneladas de asfalto somente para tapar buracos nas pistas do DF.

As equipes também fazem vistorias técnicas para identificar qual o serviço mais adequado a determinada via. Caso seja necessário o recapeamento, os técnicos elaboram um projeto específico que estabelece todas as etapas necessárias para a recuperação.

As ações para tapar buracos podem ser solicitadas pela população via Ouvidoria ou por meio da administração regional 24h, no portal de serviços do GDF.

Com informações da Agência Brasília