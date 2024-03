Nova plataforma do BRT traz mais conforto a passageiros

A nova plataforma tem capacidade para ancorar três ônibus por vez. O espaço destinado aos passageiros é coberto e possui piso tátil

A nova plataforma de embarque do Terminal de Integração do BRT de Santa Maria começou a funcionar nesta segunda-feira (04). O espaço, que trará mais conforto e segurança aos usuários, será utilizada por sete linhas do sistema, que juntas oferecem 228 viagens de ida e volta por dia, de segunda a sexta, e 148 aos sábados.

As linhas que vão operar na nova plataforma são para a W3 Norte, Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), Setor de Armazenamento e Abastecimento Norte (SAAN), Cruzeiro, Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Guará e Núcleo Bandeirante.

A nova plataforma tem capacidade para ancorar três ônibus por vez. O espaço destinado aos passageiros é coberto e possui piso tátil. Foi construído em parceria da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e a Viação Pioneira, que é a operadora do BRT Sul.

“Com o aumento na demanda de passageiros, a Semob foi ampliando a quantidade de viagens até que o terminal passou a ter problemas de espaço tanto na plataforma de embarque quanto na área de circulação dos ônibus”, explicou o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

De acordo com o secretário, após tratativas com a Viação Pioneira, a concessionária se dispôs a executar a ampliação da área de embarque. “Além do conforto e segurança dos passageiros, a área é importante para a operação no terminal”, disse Zeno.

Acesso à plataforma

Para facilitar o acesso à nova plataforma, a Semob instalou duas catracas com validadores que permitem a entrada dos passageiros diretamente na área de embarque. Os passageiros que vão para a Rodoviária do Plano ou W3 Sul continuarão acessando a plataforma antiga. Ao todo, o terminal conta com 18 acessos, incluindo as ligações entre as plataformas de embarque e desembarque. A passagem nos validadores só é possível com o uso dos cartões de transporte, como Mobilidade, Vale-transporte e os de gratuidade.

“O terminal está sinalizado, conta com faixas de pedestres e haverá funcionários para indicar ao passageiro como se deslocar até o local de embarque no ônibus da linha em que ele pretende viajar”, afirmou o subsecretário de Terminais da Semob, Denysson Franklin de Souza.

“Os usuários da linha expressa e da linha paradora que vão para a Rodoviária do Plano Piloto e para a W3 Sul continuarão embarcando na mesma plataforma de sempre”, explicou o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus. Segundo ele, com a criação da nova plataforma de embarque, esses passageiros terão mais espaço na área de espera dos veículos.

Novos ônibus

Os passageiros do BRT do Gama e Santa Maria passam a contar com o reforço de 20 ônibus novos, a partir desta segunda (4). A ampliação da frota vai permitir o aumento de 235 viagens em 11 linhas que atende as duas regiões, incluindo a criação da linha 2304 que vai atender o percurso para o Núcleo Bandeirante, Guará II e Guará I. São ônibus do tipo Padron, equipados com ar-condicionado. Por conta da nova operação, a linha 0.258 vai ser desativada.

