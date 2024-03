Colisão resulta em capotamento em Taguatinga; motorista fica ferido

A condutora do outro carro e os filhos não se feriram. A PMDF e a PCDF foram acionadas para organizar o trânsito e realizar a perícia do acidente

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta segunda-feira (04), uma colisão que levou ao capotamento de um carro na QNL, em Taguatinga.

Segundo a corporação, ao chegar no local, os bombeiros encontraram a motorista de um dos carros, identificada apenas como A.C.G.C, de 36 anos, já fora do veículo, se queixando de dores no quadril, nas pernas e no braço esquerdo. Ela foi transportada para o Hospital Regional de Taguatinga.

A condutora do outro carro e os filhos não se feriram. As polícias Militar e Civil foram acionadas para organizar o trânsito e realizar a perícia do acidente.

Durante o atendimento, a via precisou ser interditada. O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do acidente.