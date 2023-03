Nova interdição na Hélio Prates a partir da meia-noite de hoje

Haverá nova interdição Avenida Hélio Prates em função das obras de revitalização para alterar o fluxo de veículos

Haverá nova interdição Avenida Hélio Prates em função das obras de revitalização para alterar o fluxo de veículos e do transporte público na via pelos próximos 15 dias, a partir da meia-noite desta terça (0h de quarta-feira).

Desta forma, motoristas que circulam pela Avenida Hélio Prates, sentido Taguatinga, devem ficar atentos ao estrangulamento de faixas na via, próximo ao Brisa Tower Hotel e ao Demacol Home Center, pontos de referência, por um trecho de 150 metros. Apenas uma faixa ficará disponível para tráfego de veículos.

O fluxo de veículos na lateral do hotel e do home center ficará restrito aos moradores. Os comerciantes devem ficar atentos ao horário de carga e recarga, entre as 23h30 e as 6h. Em parceria com o Detran, a Secretaria de Obras (SODF) traçou rota alternativa para os veículos que circulam na região (veja mapa).

Arte: Secretaria de Obras



A interdição desse mesmo cruzamento, no sentido oposto, para quem vai em direção a Ceilândia, já foi desfeita, uma vez que o serviço foi concluído. Assim, moradores e comerciantes podem voltar à rotina normal ao passarem pelo Fort Atacadista, ponto de referência naquela região.

Transporte público

Com o cruzamento interrompido, os passageiros do transporte público devem ficar atentos aos desvios das linhas de ônibus e aos pontos de parada temporários que cruzam a Hélio Prates nessa região (ver mapa). O transporte público vai adotar desvio e novos pontos para minimizar os impactos no trecho de faixas estranguladas na avenida.

Com informações da Agência Brasília