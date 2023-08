Nova etapa da reconstrução asfáltica do Pistão Sul começa neste sábado (12)

O trânsito na marginal continuará liberado. Confira abaixo os pontos em que o trânsito ficará aberto ou bloqueado para o fluxo de veículos

Para dar sequência ao trabalho de implantação de um novo asfalto na Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho do Pistão Sul, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) informa que neste sábado (12), a partir das 12h, dará início a uma nova etapa da obra.

A nova fase vai abranger um trecho de 2,5 km, entre o viaduto de interseção entre Taguatinga / Estrada Parque Taguatinga (DF-085) / DF-001 (Pistão Norte) até a estação do metrô. A previsão é que esta fase seja concluída em 15 dias.

Como ficará o trânsito

A pista expressa do Pistão Sul terá sua faixa paralela ao canteiro central liberada para o tráfego. Já a faixa central e também a faixa à direita, próxima ao acostamento, seguirão fechadas para execução dos serviços. O trânsito na marginal continuará liberado. Confira abaixo os pontos em que o trânsito ficará aberto ou bloqueado para o fluxo de veículos.

Arte: Divulgação/DER

“Seguimos trabalhando em um ritmo acelerado para concluir quanto antes esta obra. Estamos cientes dos transtornos que um serviço de grande porte causa, mas reforçamos o pedido de que a população tenha paciência para esperar os resultados altamente positivos que a restauração asfáltica vai proporcionar”, concluiu o presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior.

Histórico da obra

A reconstrução asfáltica desta rodovia distrital, que abrange 10,8 km em cada sentido, já tem 5 km concluídos no sentido Taguatinga/Plano Piloto. Do lado contrário, 1 km já foi executado.

O investimento é de R$ 43 milhões e vai beneficiar cerca de 60 mil motoristas que trafegam pelo Pistão Sul por dia. Os serviços englobam as fases de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, canteiro de obras e ciclovia.

*Com informações da Agência Brasília