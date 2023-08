Nova Escola Classe do Itapoã beneficiará estudantes da região

O investimento total com aditivos foi de R$ 9.217.583,51 e os serviços estão perto de serem concluídos

A construção da Escola Classe 203, no Condomínio Del Lago II, no Itapoã, está sendo finalizada. A obra foi executada pela Novacap e conta com uma infraestrutura ampla e acessível. A escola eliminará a necessidade de deslocamento para outras cidades e será de grande valor para a formação educacional das crianças do local.

Os investimentos para a realização da obra foram significativos. O investimento total com aditivos foi de R$ 9.217.583,51 e os serviços estão perto de serem concluídos, trazendo esperança e oportunidades para os estudantes e famílias da região.

O diretor de Edificações da Novacap, Carlos Spies, afirma que, do planejamento até a conclusão, a escola foi concebida para se estabelecer como um marco para a educação na região. “A Novacap se orgulha de oferecer uma estrutura de alta qualidade, que não atende apenas às necessidades educacionais, mas também oferece um ambiente seguro e inspirador para os estudantes. Trabalhamos com afinco para garantir que cada detalhe beneficie diretamente a comunidade e seja um reflexo do nosso compromisso em melhorar o acesso à educação de qualidade”, destacou.

“A Secretaria de Educação trabalha para poder ter cada vez mais escolas perto da casa dos estudantes. Essa é nossa meta. Com a inauguração dessa escola no Itapoã, poderemos atender com mais qualidade a região, dando maior conforto para uma população estudantil em ascensão”, declarou a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

A nova escola, que contará com 18 salas de aulas, laboratórios, biblioteca, auditório, quadra coberta, estacionamento, entre outras facilidades, tem uma área total de 8.389,91 m²: um espaço de 3.696,37m² para a escola e 768,45m² para a quadra coberta.

“Com a inauguração da escola, os alunos que moram no Itapoã e precisavam ir a outra cidade para estudar terão uma excelente estrutura próxima de casa. Esta obra trará mais conforto e segurança para os estudantes. Essa era uma demanda antiga da comunidade. Gostaria de agradecer ao governador Ibaneis Rocha pela atenção voltada para região do Itapoã,” celebra Dilson Bulhões, administrador do Itapoã.

Para Andressa Marques, 24 anos, vendedora e moradora do Itapoã, a inauguração é motivo de felicidade. “Essa escola do Itapoã é de suma importância para alunos e pais da cidade. Facilitará também porque os alunos tinham que se deslocar para o Paranoá e isso já será uma grande ajuda. Ter mais uma escola aqui na região me deixa feliz, pois tenho familiares que serão beneficiados”, disse.

*Com informações da Novacap