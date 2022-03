Nova edição do Programa de Consultoria Financeira é lançada pelo BRB

O projeto tem como objetivo conceder oportunidade de reorganização financeira para cerca de 21 mil clientes pessoas físicas do banco

Uma nova edição do Programa de Consultoria Financeira foi lançada pelo Banco de Brasília (BRB) nesta quarta-feira (16). O projeto tem como objetivo conceder oportunidade de reorganização financeira para cerca de 21 mil clientes pessoas físicas do banco, com endividamento superior a 55%. Na primeira edição, em 2019, o programa atendeu 8 mil pessoas consideradas superendividadas.

A iniciativa vai oferecer soluções financeiras de acordo com o perfil do cliente. As taxas oferecidas são especiais e o atendimento, individualizado. “Além da solução financeira, com as melhores taxas do mercado, o programa é voltado para a educação financeira. Queremos ajudar nossos clientes, em um momento adverso, para que possam construir um planejamento financeiro adequado”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Para ter acesso ao programa, o cliente pode procurar diretamente o gerente de relacionamento em sua agência do BRB ou, se preferir, acessar o hotsite AvançaDF. Ali, será possível agendar o seu atendimento. O BRB entrará em contato, em até 48 horas úteis, para apresentação de soluções financeiras personalizadas.

O gerente responsável pelo relacionamento fará o acompanhamento de cada cliente contemplado pelo programa, de maneira a promover, de fato, uma educação financeira.

As taxas de juros e as condições oferecidas no programa são especiais e estão adequadas a cada grupo de clientes. As taxas de juros em vigor são a partir de 1,15% a.m., no caso de crédito consignado, e prazo de pagamento de até 144 meses. No caso de renegociações, os prazos de pagamento podem chegar a até 240 meses, com taxas de juros a partir de 1,29%. a.m.

*Com informações da Agência Brasília