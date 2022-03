Noivas do Casamento Comunitário farão prova de vestidos na próxima segunda-feira (28)

Na atual gestão do GDF, foram realizados os casamentos de 198 casais nas cinco edições do programa: 41 em 2020, 125 em 2021 e 32 em fevereiro de 2022

Na próxima-segunda-feira (28), as noivas escolhidas para o 2º Casamento Comunitário de 2022 terão a oportunidade de fazer a prova dos vestidos, a partir das 9h, no Museu da República, mesmo local onde será realizado o casamento no dia 10 de abril. Atualmente, o acervo da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) conta com mais de 100 vestidos de noiva e ternos, além de parceria com empresas voluntárias, que emprestam seus vestidos para a cerimônia.

“A escolha do vestido ideal é um momento muito lindo e importante para as noivas. Cada uma sonhou com um modelo para o grande dia. Esse também é um momento mágico para todos nós que estamos envolvidos com a organização da cerimônia”, comenta a secretária Marcela Passamani.

Na atual gestão do GDF, foram realizados os casamentos de 198 casais nas cinco edições do programa: 41 em 2020, 125 em 2021 e 32 em fevereiro de 2022. A previsão é que mais 30 casais selem a união nesta próxima edição.

Em abril, o evento completará um ano com status de programa de governo. A medida foi dada por meio do Decreto nº 41.971/2021, publicado em abril de 2021 com o foco na defesa do direito à convivência familiar, direitos civis da família, como núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

A ação garante a cidadãos com recursos limitados a possibilidade de casar sem os custos com vestidos, ternos, maquiagem, cabelo, fotógrafos, decoração, música e outros itens que fazem parte de um casamento. As cerimônias são realizadas pela Sejus, com o apoio de instituições parceiras e voluntários.

Cronograma

– Prova de vestidos de noivas: 28 de março

– Encontro preparatório, esclarecimentos e ensaio geral do Casamento Comunitário: 7 de abril

– Cerimônia: 10 de abril

Fotos: Jhonatan Vieira/Sejus DF