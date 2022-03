No vai e vem da janela partidária, Renato Santana negocia com o PP

Nas conversas, ele afirma ter acertos em construção com o PP onde os candidatos teriam mais chances na disputa

Com a janela para as trocas de partidos próxima do fim, o ex-vice-governador Renato Santana (PSD) trabalha habilmente junto a pré-candidatos com o objetivo de montar uma nominata capaz de emplacar pelo menos um nome para a Câmara Legislativa.

Nas conversas, ele afirma ter acertos em construção com o PP onde os candidatos teriam mais chances na disputa.

Enquanto isso, o distrital Valdelino Barcelos (PP) torce para que os acertos de Santana aconteçam e lhe garantam a reeleição de forma mais tranquila

PTB

Quem também não ficou para trás e seguiu se movimentando politicamente foi a já ex-petebista e distrital Jaqueline Silva. Em carta à presidência da legenda no Distrito Federal, a força rosa anunciou que esta deixando o partido.

Para alegria de uns e tristeza de outros esse vai e vem de janela partidária já esta no fim.