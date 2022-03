No dia da mulher, Ibaneis fala de construir mais quatro Casas da Mulher Brasileira

“Um local muito importante para acolhimento em qualquer situação”, declarou o chefe do executivo sobre o local

Durante uma solenidade em homenagem ao dia da mulher, o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse avaliar uma possível construção de mais quatro Casas da Mulher Brasileira no DF. O evento foi realizado no Palácio do Buriti.

“Um local muito importante para acolhimento em qualquer situação”, declarou o governador sobre o local. Na oportunidade, Ibaneis afirmou que o projeto era analisado pela Caixa Econômica Federal.

“É muito bom trabalhar ao lado de mulheres competentes, que servem de exemplo e inspiram muita gente”, comemorou o mandatário, durante a ocasião intitulada como “Março Mais Mulher 2022”.

Além desta atividade, a programação inclui diversos eventos em homenagem ao 8 de março, que devem se estender ao longo do mês.

A secretária do Desenvolvimento Social, Mayara Noronha, também marcou presença na solenidade e fez um discurso sobre a data. Ela falou sobre a criação de uma agenda de atividades focadas em mulheres do GDF. “Esta é uma data muito simbólica, emblemática”.

Casa da Mulher Brasileira

Focada em proporcionar um atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica, a Casa da Mulher Brasileira é comandada pela Secretaria de Estado da Mulher. A pasta é chefiada por Ericka Filippelli, que também esteve presente no evento.

Em sua fala, a secretária fez questão de relembrar que a pasta é a primeira do tipo da história do GDF. Segundo Filippelli, as mulheres têm voz no governo e a data deve ser celebrada. “Celebrar as vitórias e conquistas não deixa de ser importante”, disparou.

As casas, se ampliadas, podem oferecer ainda mais serviços de acolhimento, triagem, apoio psicossocial, brinquedoteca, além de atendimento da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Polícia Civil e do Tribunal de Justiça.