No DF, PRF resgata 10 bezerros em situação de maus-tratos e apreende1470 comprimidos de anfetamina

Encontrados dentro de uma caçamba de uma caminhonete e amarrados em sacos de ração, 10 bezerros foram recuperados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que também apreendeu quase 1500 comprimidos de anfetamina.

Durante a Operação Corpus Christi 2022, que ocorreu na noite desta sexta-feira, 27, um homem de 38 anos chegou a ser preso por tráfico de drogas e maus-tratos de animais na BR 020, Unidade Operacional da corporação em Planaltina-DF.

“Em uma fiscalização para garantir a segurança viária durante o feriado, a PRF abordou uma Amarok/VW e percebeu que dentro da caçamba do veículo, que estava coberta por uma lona, havia sons de mugidos.

Os policiais retiraram a cobertura da caçamba e encontraram os bezerros de raça holandesa”, informou a polícia.

Segundo a PRF, diante dos fatos, os policiais “realizaram a busca no veículo e encontraram também 1470 comprimidos de anfetaminas, conhecidos como “rebite”, uma droga ilícita que age no sistema nervoso central para manter as capacidades físicas e psíquicas alteradas.

“O condutor do veículo informou que estava vindo do município de Orizona-GO e que recebeu 300 reais para levar a droga até Luís Eduardo Magalhães-BA, seu destino final”, disse o órgão.