Neoenergia Brasília promove treinamento para as forças de segurança da capital

O objetivo do treinamento promovido pela distribuidora de energia é reforçar procedimentos de segurança na atuação com a rede elétrica

Buscando reforçar a promoção da segurança nas operações de atuação com a rede elétrica, concluímos, nesta semana, treinamento promovido pela Neoenergia Brasília para as forças de segurança da capital. O objetivo foi reforçar os procedimentos de cuidados nas ações que envolvem postes, fios e toda a rede elétrica.

Nas manhãs dos dias 9 e 11 de agosto, 50 militares do Corpo de Bombeiros e agentes da Defesa Civil e Polícia Civil, estiveram presentes na Unidade Territorial de Distribuição (UTD) de Taguatinga da Neoenergia em uma troca de experiências dividida em partes teórica e prática.

Na abertura do evento, no primeiro dia de treinamento, a gerente de Relações Institucionais da Neoenergia, Juliana Pimentel, deu boas-vindas aos participantes e reforçou os valores de vida e segurança que tangem as premissas da empresa.

Em seguida, o diretor-presidente da Neoenergia Brasília, Frederico Candian, comentou sobre a importância da parceria com essas instituições para a execução segura de ações e operações e também reforçou a mensagem sobre o principal valor para a Neoenergia Brasília, segurança e preservação da vida.

O Coronel Alan Alexandre Araújo, do Corpo de Bombeiros, estava presente na ocasião. Em suas palavras, deu boas-vindas desejando bom treinamento aos participantes e agradeceu o apoio da distribuidora em ações que promovam e buscam garantir a segurança nas ações desses profissionais.

O treinamento conduzido pela Gerência de Saúde e Segurança, dentro do programa Comunidade Segura, faz parte de um conjunto de ações que reforçam a parceria da Neoenergia com as forças de segurança com fins de garantir amplo conhecimento sobre a atuação segura desses agentes públicos em emergências que envolvam a rede elétrica e, consequentemente, o risco de choque elétrico. Esses profissionais agora se tornam multiplicadores dentro de seus órgãos de origem, promovendo atuações seguras neste escopo, tanto para as corporações quanto para a população do Distrito Federal.