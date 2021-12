Neoenergia Brasília inaugura loja de atendimento presencial no Lago Sul

Distribuidora reforça presença nas cidades e amplia os pontos físicos no Distrito Federal, que agora passa a contar com 16 postos

Está funcionando desde essa segunda-feira (27) a nova agência presencial da companhia no Lago Sul. Com isso, a distribuidora amplia para 16 endereços de apoio em todo o Distrito Federal.

A nova loja do Lago Sul funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio. Todos os serviços técnicos e comerciais da Neoenergia Brasília estarão disponíveis nos pontos de atendimento, como parcelamento de débitos, solicitação de danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova, entre outros.

Além disso, os usuários do serviço continuam contando com os canais digitais de relacionamento da empresa, que incrementou em 30% a capacidade de atendimento diário no call center por meio do número 116. Para isso, a Neoenergia reforçou o teleatendimento com mais de 50 colaboradores.

Neste mês, a companhia já havia disponibilizado oito pontos de atendimento presencial: cinco novas agências presenciais (Paranoá, Planaltina, São Sebastião, Taguatinga e Samambaia) e três Agências Móveis. A abertura das lojas foi antecipada com o objetivo de intensificar as melhorias na prestação de serviço aos brasilienses.

Serviço

Confira os endereços e horários de funcionamento das novas lojas de atendimento presencial da Neoenergia Brasília:

Horário de funcionamento: 9h às 17h.

Modalidade de atendimento: presencial, sem necessidade de agendamento.

– Loja Lago Sul: SHIS QI 21, Lago Sul;

– Loja Taguatinga: QI 10, Lotes 25/38, Taguatinga. Próximo à Feira dos Goianos;

– Loja Samambaia: QN 406, Samambaia Sul, Samambaia

– Loja Paranoá: Quadra 03, Área Especial 07, Paranoá;

– Loja Planaltina: Área Especial 08, Setor Norte, Planaltina;

– Loja São Sebastião: Rua da Gameleira, Nº 260, Centro, São Sebastião.​

Agências Móveis – Semana de 27 a 30 de dezembro de 2021

• Agência Móvel 1: estacionamento do CEF 01 do Varjão, na Avenida Principal, Quadra 07, Conjunto D, Lote 02, de segunda à quinta-feira, das 9h às 17h;

• Agência Móvel 2: no estacionamento da Administração Regional da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 5 s/n, Cidade Estrutural, de segunda à quinta-feira, das 9h às 17h;

• Agência Móvel 3: no estacionamento da Administração Regional do Lago Norte, na SHIN CA 5 – Lago Norte, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

NA HORA – O atendimento pelo Na Hora funciona temporariamente de segunda a sexta-feira, conforme os horários de funcionamento estabelecidos pela SEJUS. Devido às medidas de prevenção ao enfrentamento da pandemia de Coronavírus COVID-19, o atendimento ocorrerá mediante agendamento prévio a ser realizado diretamente no site​ de agendamento do Na Hora.

– Plano Piloto – Estação Rodoviária – Subsolo – Plataforma do Metrô – Das 08hs às 18hs.

– Taguatinga – QS 03 Lote 11 Lojas 4 a 8 – Pistão Sul – Taguatinga – Das 08hs às 18hs.

– Ceilândia – QNM 11 Lote 03 – Shopping Popular da Ceilândia – Das 08hs às 18hs.

– Sobradinho – Quadra 06, Área Especial nº. 08, de Sobradinho-DF – Das 08hs às 18hs.

– Gama – AE 01 – Setor Central – Shopping do Gama – Das 10hs às 16hs.

– Riacho Fundo – QN 07 – AE 01 – Shopping Riacho Mall – Riacho Fundo I – Das 10hs às 16hs.

– Brazlândia – Área especial 04, Lote 03, Setor Tradicional – Brazlândia – Das 08hs às 18hs.