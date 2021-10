Neoenergia Brasília atua na rede elétrica de cinco cidades nesta segunda-feira (25)

Para isso, localidades pontuais em Samambaia, Arniqueira, Planaltina, São Sebastião e Brazlândia ficam sem energia durante a realização de melhorias na rede elétrica

A Neoenergia Brasília informou que realizará obra de ampliação e melhoria da rede elétrica, obra de substituição de rede nua para rede compacta protegida, manutenção corretiva com alinhamento de poste e manutenção preventiva com poda de árvores, troca de poste e substituição de transformador nesta segunda-feira (25).

A energia para os clientes que moram em Samambaia (Conjunto 04 da Quadra 101; Conjuntos 05, 06 e 08 da Quadra 325), em Arniqueira (Quadra 04 Conjunto 05 Chácara 47 do Setor Habitacional Arniqueiras), em Planaltina (chácaras do Núcleo Rural Tabatinga) em São Sebastião (Núcleo Rural Nova Betânia; Fazenda Santa Barbara; Núcleo Rural Chapada; chácaras do Morro da Cruz) e em Brazlândia (Chácara Nova Esperança na Gleba 03 do Núcleo Rural Alexandre Gusmão) será interrompida durante o período.

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2021.

SAMAMBAIA

Horário: 08h30 às 14h

Local: Quadra 101: Conjunto 04.

Serviço: Manutenção corretiva com alinhamento de poste.

SAMAMBAIA

Horário: 14h às 17h30

Local: Quadra 325: Conjuntos 05, 06 e 08.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de poste.

ARNIQUEIRA

Horário: 09h às 14h

Local: Setor Habitacional Arniqueiras: Quadra 04 Conjunto 05 Chácara 47.

Serviço: Obra de ampliação e melhoria na rede elétrica.

ARNIQUEIRA

Horário: 13h30 às 18h30

Local: Setor Habitacional Arniqueiras: Quadra 04 Conjunto 05 Chácara 47.

Serviço: Obra de ampliação e melhoria na rede elétrica.

PLANALTINA

Horário: 09h às 16h30

Local: Núcleo Rural Tabatinga: Chácaras 01, 72, 73, 77, de 79 a 81, de 84 a 86, 89, 90, de 93 a 98.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 09h às 16h

Local: Núcleo Rural Nova Betânia, Fazenda Santa Barbara e Núcleo Rural Chapada.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 09h às 16h

Local: Morro da Cruz: Chácaras de 12 a 15, 18, 19, 21 e 25.

Serviço: Obra de substituição de rede nua para rede compacta protegida.

BRAZLÂNDIA

Horário: 09h às 13h30

Local: Núcleo Rural Alexandre Gusmão: Gleba 03: Chácara Nova Esperança.

Serviço: Manutenção preventiva com substituição de transformador.