Neoenergia aumenta número de funcionários

Empresa reforça sua estrutura com mais de 370 profissionais operacionais e de atendimento. Equipe foi triplicada nos últimos dias para acelerar as ações preventivas e atuar nas emergências causadas por um volume maior de chuvas de forte intensidade

Com o objetivo de intensificar as melhorias operacionais e de atendimento na prestação de serviço ao morador do Distrito Federal, a Neoenergia Brasília apresentou à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na quinta-feira (2), o plano de ações emergenciais.

Para promover melhorias no atendimento, serão abertas seis novas lojas de atendimento presencial, que se somarão às 10 já existentes. A partir de segunda-feira (6), a população já terá acesso aos serviços de atendimento presencial nas Regiões Administrativas do Paranoá, Planaltina e São Sebastião. Outras três lojas serão abertas no decorrer deste mês de dezembro. Além disso, os clientes continuam contando com os canais digitais de relacionamento da empresa. Também serão implementadas três unidades móveis de atendimento em locais de grande circulação, iniciando já na próxima semana. O compromisso também é de aumentar em 30% a capacidade de atendimento diário no call center através do 116. Para isso, a Neoenergia reforçou o teleatendimento com mais de 50 colaboradores durante o mês de dezembro.

Para agilizar as ações de manutenção e prevenção do sistema elétrico, a Neoenergia Brasília já reforçou a equipe operacional com mais de 320 profissionais. Desde o último sábado (27/11), com o reforço tanto de mobilização local quanto de profissionais do grupo Neoenergia vindos dos estados de São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a empresa ampliou sua capacidade operacional com mais de 600 trabalhadores, entre eletricistas, técnicos e engenheiros, o que representa quase três vezes o efetivo regular.

“A Neoenergia Brasília já possui em execução um plano de investimento robusto para o DF, focado na melhoria da prestação de serviço e atendimento. Adicionalmente, iniciamos um plano de atuação imediata para as próximas semanas no qual nos comprometemos com ações de resultados de curtos prazos, dentre elas a mobilização adicional de 320 profissionais para acelerar o atendimento da falta de energia, a manutenção preventiva na rede e a realização de poda de árvores”, afirma Frederico Candian, presidente da Neoenergia Brasília.

O Distrito Federal está enfrentando um período chuvoso mais rigoroso em 2021. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram um aumento de 400% na incidência de descargas atmosféricas e acréscimo de 36% no volume de ventos, se comparado a 2020. As intempéries interferem diretamente na no sistema elétrico, comprometendo a continuidade e a qualidade do fornecimento de energia. Para reduzir o impacto na rede elétrica, o efetivo adicional iniciou ainda um trabalho preventivo nas redes do Distrito Federal, o que ajudará a minimizar os impactos do clima nas semanas que seguem.

Foram investidos cerca de R$ 160 milhões em todo Distrito Federal para manutenção, modernização, automação do sistema elétrico, infraestrutura e ligação de novos clientes, o triplo do valor empregado no mesmo período do ano passado. Tem realizado outras ações preventivas, como a poda de mais de 23 mil árvores, 30% maior que no ano passado, instalação de 2,5 mil espaçadores de rede, substituição de mais de 100 quilômetros de rede depreciada e 37 disjuntores obsoletos de subestações. Inaugurou ainda em outubro um Centro de Operações Integradas, que monitora em tempo real o que se passa em toda a rede, podendo se antecipar a eventuais gargalos e até mesmo operar o sistema à distância com alto nível de confiabilidade, minimizando os impactos de eventuais interrupções de energia para a população.

“Confiamos que todas essas ações preventivas e os investimentos estruturantes já planejados resultarão na melhoria da qualidade de energia e atendimento ao cliente desde já e ao longo de 2022 de forma gradativa”, completa Candian.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira abaixo o compromisso firmado com a agência reguladora e com a sociedade brasiliense:

No âmbito da melhoria do atendimento aos consumidores:



• Disponibilização de 3 Agências Móveis de Atendimento em locais de grande circulação com implementação até do dia 06/12/2021;

• Reabertura de 6 lojas de atendimento presencial, sendo 3 delas até do dia 06/12/2021 e as demais até o final de dezembro de 2021

• Ampliação do Call Center com acréscimo de mais de 50 atendentes, que representam um aumento de 30% no quadro atual, a ser atingida até 30/12/2021.

No âmbito da melhoria da continuidade do fornecimento:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



• Reforço emergencial temporário, até 17/12/2021, de até 180 profissionais de outros estados para atuar no atendimento de falta de energia e acelerar a manutenção preventiva, poda de árvore e instalação de espaçadores na rede;

• Mobilização emergencial temporária, até 17/12/2021, da ordem de 30 profissionais terceirizados de outros estados para atuação em manutenção com maior complexidade e reconstrução de rede danificada por queda de árvores;

• Contratação estrutural de novas empresas terceirizadas com cerca de 100 profissionais para reforço no atendimento de falta de energia, execução de obras de melhoria e manutenção;

• Contratação estrutural de nova empresa terceirizada com equipe da ordem de 30 profissionais para reforço no atendimento à falta de energia;

• Contratação estrutural de mais de 40 eletricistas próprios formados na escola de eletricistas da Neoenergia/SENAI para atuação no atendimento de falta de energia;

• Contratação estrutural de nova empresa terceirizada com cerca de 30 profissionais para realização de poda de vegetação.