Neoenergia abre inscrições para escola de eletricistas

A Neoenergia Distribuição Brasília abriu vagas para a Escola de Eletricistas. O curso busca capacitar alunos a exercerem atividades em instalações elétricas e em redes de distribuição de energia. O programa de capacitação foi lançado com o apoio do Governo do Distrito Federal e busca gerar emprego e renda aos candidatos. Os interessados, homens e mulheres, terão até o dia 22 de junho para se inscrever e concorrer a uma das primeiras 75 vagas ofertadas.

A Escola de Eletricistas tem a finalidade de formar e inserir mão de obra qualificada no mercado de trabalho. “Em nome da equidade de gênero, optamos por um modelo que oferece oportunidades iguais para homens e mulheres, quebrando paradigmas e desmistificando a ideia de que a função de eletricista é exclusivamente masculina”, assegura Frederico Candian, presidente da Neoenergia Distribuição Brasília. “Queremos oferecer oportunidade a esse público que busca formação profissional em meio à crise para ajudá-los a participarem de processos seletivos e se inserirem com rapidez no mercado de trabalho”, conclui.

Em meio a cenário desafiador, as iniciativas de geração de emprego e renda surgem como uma alternativa às adversidades econômicas do País. “Estamos oferecendo oportunidades a esse público que busca recolocação e formação profissional em meio à crise para ajudá-los a participarem de processos seletivos e se inserirem com rapidez no mercado de trabalho”, destaca o diretor de Relações Institucionais da Neoenergia, João Paulo Rodrigues.

Após a conclusão do curso, os profissionais formados pela Escola de Eletricistas que não forem contratados imediatamente, permanecerão em Banco de Currículos da Neoenergia Distribuição Brasília e poderão ser contratados nos meses seguintes, de acordo com a necessidade da empresa por mão de obra. Além disso, os participantes estarão aptos a exercerem essa função de eletricista no mercado de trabalho em geral, sendo essa também uma contribuição social da Neoenergia para o fomento do emprego e renda nas comunidades onde atua.

Em decorrência da pandemia, as disciplinas teóricas serão ministradas remotamente. As aulas onlines poderão ser acessadas por meio de computadores, smartphones ou tablets. As aulas práticas serão presenciais, em ambientes abertos e seguindo os protocolos sanitários, conforme as normas de saúde e segurança. Haverá obrigatoriedade do uso de máscaras, o distanciamento de dois metros entre os alunos e as orientações de prevenção ao Covid-19.

Apoio

O Secretário de Estado de Trabalho do Distrito Federal, Thales Mendes Ferreira, reforça a satisfação do Governo nessa iniciativa da Neoenergia Distribuição Brasília que busca o desenvolvimento e o fortalecimento da formação profissional para o estado. “Quero dar os parabéns à Neonergia, que acaba de chegar no mercado de Brasília e, com a Escola de Eletricistas, já se adequou à nova política de qualificação profissional instituída pela Secretaria de Trabalho, que é a de capacitar o trabalhador com encaminhamento de empregabilidade na própria empresa”, pontua.

Serviço

Os candidatos devem ter concluído o ensino médio; possuir no mínimo 18 anos na data de inscrição no processo seletivo; e ter carteira de habilitação definitiva e válida na categorias B, C ou D. O processo de seleção será realizado em 5 etapas de caráter eliminatório e classificatório. Os critérios e demais informações para a seleção estão disponíveis no site da consultoria contratada, por meio do link https://www.vagas.com.br/vagas/v2221048/eletricista.

Outras oportunidades

Existem, ainda, outras oportunidades de emprego na Neoenergia Distribuição Brasília. Por meio do endereço www.neoenergia.com/pt-br/pessoas-e-talentos/trabalhe-conosco você pode se cadastrar em nosso portal de vagas e receber em primeira mão a abertura de vagas para contratação de profissionais de diversas formações acadêmicas de curso superior, além de técnicos e eletricistas.

Também estão abertas as inscrições para seleção do Programa de Estágio 2021. Para atrair novos talentos e dar mais dinamismo ao processo, as vagas ficarão disponíveis no portal de vagas da empresa https://www.neoenergia.com/pt-br/pessoas-e-talentos/nosso-programa-de-estagio/Paginas/default.aspx durante todo o ano. Esse modelo traz benefícios para os candidatos, permitindo que o recrutamento seja mais amplo e assertivo. As inscrições podem ser realizadas tanto para as oportunidades já disponíveis no momento, quanto para futuras vagas na Neoenergia. Além disso, a atualização de currículo pode ser realizada ao longo do ano, possibilitando a inserção de novas formações pelos candidatos e ampliando as chances de entrada na companhia.

Além de inscrever o currículo no Programa de Estágio, os estudantes poderão criar alertas para as áreas desejadas, recebendo um e-mail informativo quando houver a abertura da oportunidade. Os programas de emprego e renda estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) número 8 – Trabalho Descente e Crescimento Econômico.

