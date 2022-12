Nas redes sociais, bolsonaristas culpam esquerda pela tentativa de atentado no DF

Em grupo nas redes sociais bolsonaristas acusam esquerda pelos atentados que ocorreram neste último sábado (24), em Brasília

Nathália Maciel

[email protected]

Em grupos de mensagens nas redes sociais, bolsonaristas já disseminam mensagens falsas sobre uma suposta ligação entre George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, acusado de planejar um atentado mal sucedido no Distrito Federal e o Partido dos Trabalhadores (PT), sigla do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no pleito realizado neste ano.

A tentativa de atentado, que planejava explodir bombas próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, foi desarticulada pela Polícia Civil do DF (PCDF), no último sábado (24).

O homem foi preso pelos atos de terrorismo. No depoimento prestado para a PCDF e nas redes sociais, ele afirmou diversas vezes ser bolsonarista e confessou ter armado bombas instaladas em caminhão de combustível, para gerar o pânico necessário para que Bolsonaro declarasse um estádio de Sítio. George também compunha o grupo de bolsonaristas que acampa no Quartel General do Exército, na Asa Norte, pedindo intervenção militar às Forças Armadas.

“URGENTE: Terrorista que planejou atentado com bombas em Brasília é Petista e tem ódio de Bolsonaro. VÍDEO! #COMPARTILHE”, afirma uma mensagem encaminhada diversas vezes entre apoiadores do presidente em grupos no Telegram.

No grupo, que contém cerca de 15.296 mil inscritos, integrantes afirmam que a estratégia da esquerda é incriminar a direita. “Tudo forjado pela maldita esquerda para tentar nos incriminar!”.

Essa não é a primeira vez que bolsonaristas disseminam nas redes sociais que atos extremos e violentos nos atos formados pelo grupo por todo o Brasil seriam, na verdade, uma articulação de ‘petistas’ e ‘comunistas’. No dia 12 deste mês, os militantes entraram em confronto com a Polícia Federal depois que um líder indígena bolsonarista, identificado como José Acácio Serere Xavante, ou Tserere, foi preso.

A confusão, que levou a carros depredados e incendiados pelos bolsonaristas, foi contida pela polícia com o uso de balas de borracha e gás lacrimogêneo. Nos mesmos grupos, diversas mensagens ligavam a confusão a uma articulação para manchar os atos, que seriam ‘pacíficos’.

Entenda

Neste ultimo sábado, 24, A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu George Washington de Oliveira, 54 anos, acusado de armar uma bomba próximo ao Aeroporto de Brasília. O bolsonarista tem vínculo com o acampamento que é contra a eleição de Lula, montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.

George afirmou que outras duas pessoas o ajudaram no ato, um deles foi identificado como Alan Diego dos Santos Rodrigues, 32 anos. Alan participa das manifestações bolsonaristas e passou o Natal em frente ao Quartel-General do Exército.

No Gama, domingo, 25, também foram encontrados outros explosivos. A Polícia Civil do DF (PCDF) está investigando a origem do material e ainda não se sabe se esse episódio tem ligação com o ato terrorista do sábado.