Na Praia realiza ação de limpeza do Lago Paranoá

Esta será a quarta edição da ação, que conta com o apoio da comunidade de mergulhadores de Brasília, retirando lixo de décadas do fundo do lago

O Na Praia e o Grupo R2 realizarão, neste sábado, 19, das 8h às 11h, uma ação de limpeza do Lago Paranoá. O ponto de encontro será no Parque Deck Sul, na Asa Sul. A ação cumpre uma das 14 ODS (objetivo de desenvolvimento sustentável), a de Vida na Água. A meta global é a de conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. O projeto visa contribuir para a redução dos resíduos no lago Paranoá.

Esta será a quarta edição da ação, que conta com o apoio da comunidade de mergulhadores de Brasília, retirando lixo de décadas do fundo do lago. Em três anos de limpeza, já foram retiradas mais de 2,5 toneladas de lixo do fundo do lago. Em 2019, foram mais de 600 Kg de lixo retirados.

Este ano, o projeto conta com a parceria da ONG Ocupe o Lago. Mergulhadores irão retirar resíduos do fundo do lago, e voluntários darão apoio aos mergulhadores e realizarão a limpeza na redondeza da orla. Com 1kg de alimento, qualquer cidadão poderá contribuir, trocando por um kit de limpeza e sendo voluntário.