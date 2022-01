Na Hora amplia serviços em três pontos do DF

Parceria da Sejus com Receita Federal, Caesb e Polícia Civil possibilita mais ofertas ao cidadão

A partir de quinta-feira (27), o Na Hora da Cidade de Taguatinga e outros serviços da Receita Federal também estarão disponíveis na unidade do Na Hora de Ceilândia, que está funcionando no CEU das Artes, na QNM 28.

A oferta desses serviços foi possível a partir de novas parcerias da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) com a Polícia Civil (PCDF), a Caesb e a Receita Federal. “Estamos muito felizes com mais essa parceria, porque todo o nosso trabalho é facilitar a vida do cidadão, oferecendo cada vez mais serviços e atendimento eficiente”, afirma a titular da pasta, Marcela Passamani.

A ampliação do atendimento do Na Hora também contempla Brazlândia, onde o posto local já permite a emissão da primeira e da segunda vias do RG. Após uma reforma, a unidade passou a ter emissão do documento incluída na lista de serviços.

Capacitação de servidores

Com essas mudanças, o Na Hora passa a ser o único local do DF a oferecer atendimento presencial para questões relacionadas à Receita Federal, lembra a secretária de Justiça e Cidadania. Por meio dessa parceria, a Receita Federal promoveu capacitação dos servidores para atendimento dessas demandas.

Um dos serviços mais procurados pela população, a emissão de Carteira de Identidade contemplou, no ano passado, mais de 200 mil cidadãos do DF. O atendimento é das 12h às 19h, de segunda a sexta-feira, pelo site da Polícia Civil – que passa a contemplar o Na Hora de Brazlândia com a oferta de 16 outros serviços, como alteração de titularidade, segunda via da conta, conserto de hidrómetro, religação de água e parcelamento de débitos.

Também a Caesb passou a fazer parte das instituições que disponibilizam atendimento no posto do Na Hora de Brazlândia. Funciona das 7h30 às 19h, de segunda a sexta-feira, mediante agendamento prévio no site da companhia. “Tudo isso mostra o nosso compromisso em cuidar da população do DF, levando até você o que há de melhor no serviço público”, comenta Marcela Passamani.

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania