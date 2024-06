Dia D: Servidores se reúnem para doar sangue e aumentar estoques do Hemocentro

Nesta sexta-feira (21), uma ação promovida pela Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec), por meio da Secretaria-Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), reuniu servidores em um Dia D de doação de sangue para a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB).

A 6ª Campanha Sangue é Vida se estende até 14 de julho. A ação busca conscientizar e engajar servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) para a doação de sangue. O objetivo é ajudar a repor os estoques do Hemocentro. Os interessados poderão agendar a doação pelo link agenda.df.gov.br, ou pelos telefones 160 opção 2 ou 0800 644 0160. O horário do atendimento telefônico é das 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 18h, nos sábados, domingos e feriados.

Os participantes se reuniram bem cedo no anexo do Palácio do Buriti e foram levados ao Hemocentro em um transporte disponibilizado especialmente para a ocasião. A gestora em políticas públicas e gestão governamental Cibely Carvalho, uma das doadoras, compartilhou a importância do gesto: “Participar deste dia foi uma experiência gratificante. Cada doação é um ato de amor e solidariedade, e estou feliz em fazer parte de uma campanha que faz tanta diferença para quem mais precisa. Sinto que, como servidores públicos, temos o dever de liderar pelo exemplo e inspirar nossos colegas a se unirem em torno de causas tão importantes quanto essa”.

Mariana Balbino, servidora que também doou sangue, ressaltou a importância do ato: “Doar sangue é um gesto simples e seguro, capaz de fazer uma diferença significativa na vida de muitas pessoas. Estou feliz por ter participado desta ação”.

Para o secretário-executivo de Valorização e Qualidade de Vida, Epitácio Júnior, a participação dos servidores e empregados públicos nesta campanha demonstra compromisso com a promoção do bem-estar coletivo e a preservação de vidas.

“A participação ativa dos servidores não só ajuda a aumentar o estoque de sangue, essencial para salvar vidas, mas também serve de exemplo para a população, incentivando mais pessoas a se engajarem nessa causa tão importante. Além disso, essa ação fortalece o espírito de solidariedade e responsabilidade social entre os nossos colaboradores”, destacou.

Como doar

Para ser um doador de sangue e ajudar o próximo, é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 51 kg e estar em bom estado de saúde. Caso tenha realizado algum procedimento estético, passado por cirurgia ou endoscopia, ficado doente ou utilizado medicamentos recentemente, é recomendado consultar o site do Hemocentro para verificar se há alguma restrição para a doação.

É importante que o candidato à doação esteja saciado, mas evite alimentos gordurosos e derivados do leite pelo menos três horas antes do procedimento. Além disso, não deve consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. O Hemocentro ainda recomenda beber bastante água nas 24 horas anteriores à doação. É obrigatório apresentar um documento de identificação oficial com foto, em bom estado de conservação e dentro do prazo de validade.

*Com informações da Agência Brasília