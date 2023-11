Mutirão garante assistência médica aos moradores do Sol Nascente

Das 7h às 12h, mais de 400 pacientes da UBS 1 do Sol Nascente se vacinaram, realizaram consultas de rotina, além de diversos tipos de exames

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) realizou, neste sábado (11), um mutirão de atendimentos na Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 do Sol Nascente. O objetivo da força-tarefa é reduzir a demanda reprimida da região administrativa, resultado do grande fluxo populacional da cidade.

Das 7h às 12h, foram realizados mais de 400 atendimentos, incluindo vacinação, aferição de pressão arterial e glicemia, consultas de rotina com médico da família, atendimento de saúde bucal, planejamento familiar para inserção de DIU e testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, destaca que a ação é estratégica e voltada para trazer mais celeridade e conforto ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). “É uma região que tem crescido bastante e, como a demanda é grande, observamos a necessidade de realizar essa ação para que o usuário pudesse ser atendido dentro da velocidade e da necessidade”, enfatiza.

Segundo a titular da pasta, as ações são pontuais enquanto o DF não inaugura as novas UBSs que ajudarão a desafogar os atendimentos dos pacientes da rede pública. “Estão em construção mais 17 UBSs. Nós já publicamos o edital de licitação de uma no Gama, na Ponte Alta e uma em Santa Maria. Em breve, serão entregues as unidades de Brazlândia e da Estrutural”, detalha.

“Temos buscado ampliar o número de equipamentos públicos e nosso governador Ibaneis Rocha tem trabalhado nesse sentido. É um caminhar conjunto do Governo do Distrito Federal para atender nossa população que, hoje, é 70% dependente do SUS em atendimentos”, prossegue a secretária.

População agradece

O diretor de Atenção Primária à Saúde da Região Oeste, Marcondes Mendes, afirma que há previsão de realização de outros mutirões futuramente. “Com base nessa ação, iremos fazer a estratificação dos dados para avaliar a necessidade de retorno desses pacientes atendidos e de, eventualmente, programar uma nova ação voltada para outros públicos”, explica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mendes acrescenta que a receptividade das ações tem sido positiva. “Há um grande agradecimento da população do Sol Nascente, que nos pede para que sejam realizadas outras ações como essa. Podemos dizer, com certeza, que os mutirões são um sucesso.”

A fala do diretor encontra respaldo entre os usuários da UBS. A auxiliar administrativa Isis Chaves, 43 anos, comemora a oportunidade de ser atendida de maneira tão célere e eficiente. “Cheguei cedo e logo fui atendida. Essa ação foi muito boa para a gente, fico muito agradecida pela atenção que nos dão; não mediram esforços para nos ajudar”, conta.

Moradora da Quadra 105 do Sol Nascente, Renata Cassiano, 43, também chegou cedo para usufruir de todos os serviços disponibilizados no mutirão.

“Como eu sou cadeirante, o meu deslocamento é dificultado. Se não houvesse essa ação, dificilmente eu viria até aqui para agendar um exame ou fazer uma consulta. É realmente muito prático e só tenho a agradecer”, pontua.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília