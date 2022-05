Mulheres terão atendimento jurídico e ginecológico em Ceilândia

O Empreende Mais Mulher também vai oferecer testes rápidos, vacinação contra a covid-19 e atividades voltadas para o bem-estar feminino

O segundo andar da Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia, ficará ainda mais movimentado no final do mês de maio. A Secretaria da Mulher (SMDF) realizará no espaço Empreende Mais Mulher uma série de atividades voltadas para a promoção do bem-estar e da saúde feminina.

A agenda conta com aulas de krav maga e defesa pessoal com os instrutores Alisson e Fábio; atendimento jurídico com o especialista em direito previdenciário e cível Jesus Ferreira; oficina de maquiagem e estética com a empreendedora Eliane Moreira; e oficina de auriculoterapia com a fisioterapeuta Saulla Morgana.

Além disso, nos dias 19 e 26 de maio, das 9h às 16h, acontecerá a Ação da Saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde (SES). Nos dois dias, as interessadas poderão realizar testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C, assim como atendimento médico, clínico, ginecológico e de prevenção. Também será disponibilizado um espaço para a aplicação de vacinas da covid-19 para maiores de 12 anos.

Foto: Divulgação / Agência Brasília

Empreende Mais Mulher

O equipamento, criado pela SMDF em 2019, fornece um espaço de oportunidades com o objetivo de tirar as mulheres da situação de vulnerabilidade e promover a autonomia econômica, a partir do incentivo à capacitação e ao empreendedorismo feminino. O local ainda oferece acolhimento e acompanhamento psicossocial, encaminhamento para cursos de capacitação presencial e online, além de orientações para as mulheres se inserirem no mercado de trabalho.

O Empreende Mais Mulher está localizado na Agência do Trabalhador de Taguatinga e no 2° andar da Casa da Mulher Brasileira de Ceilândia, onde está sendo realizada a programação a partir desta terça-feira. O endereço da Casa da Mulher Brasileira é: CNM 1, Bloco I, Lote 3 – Ceilândia, Brasília/DF, 72215-110.

Confira a agenda completa e participe

Ação da Saúde

Datas: 19 e 26 de maio

Horário: 9h às 16h

Aulas de krav maga e de defesa pessoal

Datas: 17, 23, 27 e 31 de maio

Multiplicador: Alisson e Fábio

Horário: 9h às 12h

Atendimento jurídico

Datas: 18 e 26 de maio

Multiplicador: Jesus Ferreira

Horário: 9h às 16h

Oficina de maquiagem e estética

Data: 19 de maio

Multiplicador: Eliane Moreira

Horário: 14h30

Oficina de auriculoterapia

Data: 26 de maio

Multiplicador: Saulla Morgana

Horário: 14h às 16h

*Com informações da Agência Brasília