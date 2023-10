Mulheres representam 52,3% da população do DF

A população total do DF é de 2.817.381, a terceira maior do país – atrás apenas de São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ

Nesta sexta-feira (27), o Instituto Brasilerio de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o relatório com os novos dados do Censo 2022, que mostraram que o Brasil virou um país mais envelhecido e também mais feminino. Na capital federal, 52,3% da população é formada por mulheres.

A população total do DF é de 2.817.381, a terceira maior do país – atrás apenas de São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ. Em comparação com 2010, quando o último censo foi feito, o aumento foi de cerca de 245 mil habitantes. E a maior parte desses 2,8 milhões de habitantes é de mulheres. São quase 132 mil mulheres a mais do que homens.

De acordo com o IBGE, a maior quantidade de mulheres é explicada historicamente por conta das maiores taxas de mortalidade entre os homens. Mulheres morrem menos, e assim, a tendência é que a população continue ficando, de fato, cada vez mais feminina.

Quando o assunto é a idade mediana, foi percebido um envelhecimento da população. Em 2010, a idade média era de 29 anos, e agora, é 35 anos. No Distrito Federal, a idade média é de 34 anos.