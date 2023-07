Mulher resgatada de bueiro após se perder em expedição subterrânea

O incidente ocorreu quando os policiais estavam patrulhando o bairro

Uma mulher de aproximadamente 50 anos foi resgatada de um bueiro depois que oficiais da unidade de bicicletas do departamento de polícia notaram seus dedos enfiados nas grades do nível do solo. O incidente ocorreu pouco antes das 15h, quando os policiais estavam patrulhando o bairro.

O Corpo de Bombeiros de Indianápolis relatou o incidente em suas redes sociais, explicando que os policiais avistaram a mão da mulher saindo pela tampa do bueiro. Equipes de bombeiros foram imediatamente acionadas e chegaram ao local para resgatá-la.

O resgate da mulher não foi tarefa fácil, pois foi necessário utilizar cordas, correntes, blocos de madeira e uma pinça gigante para remover a tampa do bueiro e, em seguida, retirá-la do pequeno buraco. Mais de uma dúzia de policiais dos departamentos de bombeiros e polícia se uniram para realizar a operação com sucesso.

Felizmente, a mulher foi encontrada em boas condições e aparentemente pouco suja após sua expedição subterrânea. Ela foi encaminhada para o hospital para avaliação médica, mas não apresentava ferimentos graves.

De acordo com um porta-voz da polícia, a mulher teria entrado na área de esgoto em outro local para explorar, mas acabou ficando desorientada e se perdendo. O tempo exato que ela passou nos túneis subterrâneos e a distância que percorreu antes de buscar ajuda não foram esclarecidos pelas autoridades.