Mulher queria 35% do corpo ao tentar acender um réchaud no Itapuã

Um acidente deixou uma mulher com 35% do corpo queimado. Ela estava tentando acender um réchaud — recipiente muito usado em bufets e restaurantes self-service, que mantém os alimentos aquecidos enquanto são servidos — com álcool, quando tudo aconteceu.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena este sábado (06), no Itapuã, QL6, Conjunto 1.

A vítima, identificada como M.A.S, estava consciente e orientada quando o socorro chegou. As queimaduras foram classificada como de 1º e 2º grau. Foi atendida e transportada para o Hospital Regional da Asa Norte, referência no tratamento de queimados.

Conforme a vítima, ela não percebeu que a chama estava acesa e o recipiente explodiu, causando as queimaduras em seu corpo.