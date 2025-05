Mulher que matou companheiro é solta e comparece ao velório

A mulher de 26 anos, presa por matar o companheiro Jhonatas Ferreira Bandeira, de 43 anos, na noite do último domingo (25/05), no Gama, foi solta pela Justiça e causou revolta entre os familiares da vítima, após comparecer ao velório. O velório de Jhonatas ocorreu na manhã desta terça-feira (27/05), no cemitério do Gama.

Identificada como Karol, a mulher teve a liberdade provisória concedida pelo Poder Judiciário nesta terça- feira. Com medidas restritivas, que incluem monitoramento eletrônico, e recolhimento domiciliar noturno, a mulher foi ao velório da vítima assim que foi liberada da prisão. De acordo com parentes de Jhonatas, ela foi até o cemitério em um carro preto, olhou para família e depois foi embora.

Karol foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por volta de 21h30 de domingo, após esfaquear o companheiro, na Quadra 12 do Setor Oeste do Gama. O motivo teria sido desavenças, ameaças e traições.

Segundo as investigações, o casal já possuía registros de ocorrências relacionadas a brigas anteriores, entre elas, um registro por violência doméstica. Já a mulher, possui extensa ficha criminal com passagens por corrupção de menores, roubo em outros estabelecimentos comerciais, lesão corporal e porte de arma branca.

O casal estava junto há cerca de 5 anos, e no momento do crime a bebê de 2 meses, estava presente dentro da residência do casal. Ela foi resgatado pelos policiais e encaminhada ao Conselho Tutelar, ficando sob os cuidados da avó materna.

A ex-mulher da vítima, Sheila Aisha, declarou que a autora já havia dado uma facada na vítima, há cerca de 5 anos. Sheila sente muito pelos dois filhos, de 22 e 24 anos, que teve com ele.

“Eu sei que ele era errado, mas ninguém merece morrer assim. Meus filhos estão sofrendo com a morte do pai.”, declarou.

O episódio no cemitério aumentou o clima de tensão entre os familiares de Jhonatas, que afirmaram que irão buscar por justiça.