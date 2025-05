Mulher esfaqueada pelo ex-marido passa por cirurgia e estado é grave

Mais uma tentativa de feminicídio foi registrada recentemente no Distrito Federal. O caso ocorreu na noite da última segunda-feira (26/05), na região da Fercal. A vítima, uma mulher de 33 anos, ficou gravemente ferida após ser esfaqueada pelo ex-marido, de 43 anos.

O casal estava separado há cerca de cinco meses. Na noite do crime, o homem estava em casa com os filhos, quando a mulher chegou do trabalho e foi buscá-los. No local, houve um desentendimento entre o ex-casal e o homem desferiu três facadas profundas contra a vítima que foi atingida no abdômen, peito, mão e rosto.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal(CBMDF) foi acionado por volta de 18h40, para prestar socorro à vítima.

O CBMDF transportou a mulher para o Hospital de Base de Brasília (HBB), em estado de saúde delicado. Ela passou por cirurgia, mas segue em estado grave.

Após atacar a ex-mulher, o homem fugiu e se escondeu debaixo de um caminhão. Ele foi localizado e preso pelas equipes de GTOP 33 . A faca utilizada no crime não foi localizada.

O ex-companheiro foi encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II). Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a vítima possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro solicitada em abril, quando foi registrada uma ocorrência de violência doméstica.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), de janeiro a abril deste ano, o DF registrou 33 tentativas de feminicídio. O que representa um aumento de 65% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos quatro primeiros meses de 2024, foram registrados 20 feminicídios.