Mulher que esfaqueou o companheiro e colocou fogo na casa é presa

Enquanto a vítima relatava o crime à polícia, a mulher desceu com uma faca de serras em mãos e ameaçou os agentes

No sábado (3), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada para atender uma ocorrência de tentativa de assassinato em Samambaia. Uma mulher esfaqueou seu companheiro após descobrir uma suposta traição.

Os policiais encontraram o homem ensanguentado, com pelo menos duas perfurações: uma no braço e outra no peito. A faca utilizada no crime, uma própria de açougueiro, foi encontrada em frente ao prédio em que eles moram. Havia manchas de sangue desde o apartamento até o hall de entrada do prédio.

A mulher ainda colocou fogo no apartamento em que eles viviam, que se alastrou em um cômodo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.

Enquanto a vítima relatava o acontecido para os policiais, a autora do crime desceu do apartamento e foi em direção à equipe de maneira bem exaltada e agressiva, com uma faca de serra em mãos, e ameaçou os vizinhos que assistiam a cena. Os agentes deram ordem de parar e soltar a faca, mas ela não obedeceu, e foi necessário o uso de taser e algemas para contenção.

A mulher foi levada para a 26ª Delegacia de Polícia para que as providências cabíveis fossem tomadas. Além do casal envoldido na briga, também estava no local a filha deles, de apenas cinco meses, e uma irmã da autora, que é menor de idade e autista.