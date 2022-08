Mulher que aplicava golpes com pix falso foi presa

Após o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.250,00, a autora foi liberada e responderá ao processo em liberdade

Uma mulher, de 29 anos, foi presa nesta terça-feira (9) por policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Ela foi presa em flagrante por prática de estelionato contra uma loja de roupas infantis do Sudoeste.

A investigação mostrou que a mulher negociava por telefone e encaminhava comprovantes de pagamento via PIX falsificados. Foram registradas duas compras no estabelecimento com o mesmo modo e agir. O prejuízo para a empresa foi de aproximadamente R$ 5.000,00.

Na última segunda-feira (8), a autora realizou um novo pedido de mercadoria. No entanto, a vítima percebeu o golpe a acionou os policiais para auxiliarem na entrega, que seria realizada em Ceilândia.

A mulher confessou a prática do crime e mostrou aos policiais onde estavam guardados os produtos.

Os objetos foram apreendidos e restituídos à vítima e a autora foi autuada pela prática do crime de estelionato tentado.

Após o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.250,00, a autora foi liberada e responderá ao processo em liberdade.