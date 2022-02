Mulher que agrediu menina é identificada

Segundo a corporação, a agressora, de 35 anos, será intimada a depor sobre a agressão, que é tratada como lesão corporal

A mulher que agrediu uma menina com tapas, empurrões e puxões de cabelo foi identificada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O caso ocorreu em Ceilândia, na última quinta-feira (24).

Segundo a corporação, a agressora, de 35 anos, será intimada a depor sobre a agressão, que é tratada como lesão corporal.

De acordo com o delegado da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul), Gustavo Farias, a mulher seria mãe de uma colega de turma da menina. As duas crianças, ambas com 11 anos, teriam se desentendido e, descontente com a briga, agrediu a menina.

“As duas se desentenderam no colégio e a mulher foi lá para se vingar pela filha. Um ato reprovável que terá resposta imediata. Identificamos a agressora e encaminhamos a criança ao IML para fazer exames”, explicou o delegado.

Em imagens capturadas por câmeras de segurança, é possível ver a menina andando pela rua, quando a suspeita se aproxima em um carro. Ela desce do veículo e agride a menina.