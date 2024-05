Mulher nas Cidades chega a Sobradinho II com serviços gratuitos para a população

O programa Mulher nas Cidades chega nesta segunda-feira (20) a Sobradinho II, levando diversos serviços públicos gratuitos para as moradoras da região. A iniciativa é realizada em estrutura ao lado da Administração Regional da cidade e está disponível até sexta-feira (24).

O Mulher nas Cidades alcança uma média de 5 mil pessoas em cada região administrativa, resultando na expectativa de atender cerca de 50 mil mulheres ao passar pela décima cidade, que é Sobradinho II. A ação é desenvolvida pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por intermédio da Secretaria da Mulher (SMDF), em parceria com a Associação Amigos do Futuro.

“O programa Mulher nas Cidades é uma ação transformadora que leva serviços essenciais às mulheres, promovendo saúde, capacitação profissional e assistência jurídica em diversas comunidades. Ir até onde a mulher mora mostra o comprometimento do GDF com o bem-estar e o desenvolvimento das nossas mulheres. Temos a certeza de que, ao sair dos grandes centros, estamos contribuindo para oferecer serviços de qualidade para elas”, ressalta a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

Entre os serviços estão consultas médicas, cursos, palestras, informações, atendimento psicológico e emissão de documentos de cidadania. As ações contemplam áreas como saúde, desenvolvimento social, econômico e trabalho, justiça, educação, cultura e economia criativa, qualidade de vida, bem-estar e cidadania.

O cronograma do Mulher nas Cidades também leva a Sobradinho II atividades educacionais para empoderar a comunidade feminina. Estão previstas palestras e cursos profissionalizantes de extensão de cílios, design de sobrancelhas, artesanato, manicure e pedicure.

Para ter acesso aos serviços ofertados pelo programa, as interessadas devem efetivar a inscrição no site ou presencialmente na Administração Regional de Sobradinho II, das 8h às 18h.

*Com informações da Agência Brasília.