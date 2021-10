Mulher morre atropelada no Eixinho Norte

O acidente envolveu uma motocicleta e um carro de passeio. Os condutores tiveram escoriações pelo corpo e não precisaram ser transportados ao hospital

Na noite de segunda-feira (18), uma senhora de 65 anos foi atropelada no Eixinho Norte, na altura da Quadra 205 da Asa Norte em Brasília (DF).

O acidente envolveu uma motocicleta e um carro de passeio. Os condutores tiveram escoriações pelo corpo e não precisaram ser transportados ao hospital.

A vítima do atropelamento, a senhora Maria de Fátima, foi encontrada ao solo com sinais vitais incompatíveis com a vida.

A cena foi preservada até a chegada da Perícia. O local foi deixado aos cuidados da PMDF, a via foi totalmente interditada no trecho do acidente até a perícia ser concluída.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente.