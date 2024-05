Colisão envolvendo dois carros deixa duas pessoas feridas no Plano Piloto

Na tarde deste domingo (26), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a na via localizada entre o Cine Drive-In e o Estádio Mané Garrincha, na Asa Norte.

Chegando ao local, as equipes de socorro depararam-se com uma colisão envolvendo dois veículos: uma SUV BYD Song, de cor preta, conduzida pelo senhor M. G. A, de 32 anos, que não se feriu no acidente.

E um Peugeot, de cor branca, conduzido pela senhora T. S. C, de 33 anos, que encontrava-se presa às ferragens. Imediatamente, as guarnições adotaram os protocolos para o desencarceramento da vítima que foi atendida pelos socorristas e transportada consciente e orientada para o IHBB queixando-se de dores na região do tórax.

A senhora R. R. R, de 31 anos, passageira do Peugeot, também precisou de atendimento, sendo transportada consciente e orientada IHBB, apresentando suspeita de traumatismo cranioencefálico e se queixando de dores na região cervical.

A via precisou ser totalmente interditada para o atendimento.