Mulher esfaqueia marido e coloca fogo em apartamento

A mulher esfaqueou o homem no braço, peito e costas. Ele foi socorrido pelo CBMDF e encaminhado para o HRC

Uma mulher foi presa, na manhã deste sábado (03), acusada de esfaquear o marido e atear fogo no apartamento do casal em Samambaia.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as equipes foram acionadas por volta das 8h.

Ainda de acordo com a corporação, a mulher esfaqueou o homem, de 25 anos, no braço, peito e costas. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com os bombeiros, o fogo foi extinto pelos vizinhos do casal. As chamas vinham de roupas queimadas pela mulher.

A mulher foi presa e levada para a 26ª Delegacia de Polícia. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Aguarde mais informações