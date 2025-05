Homem dá facadas em ex-esposa na Fercal

Nesta segunda-feira (26), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por tentativa de feminicídio. Ele é suspeito de desferir facadas contra a ex-mulher. Informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) afirmam que a ocorrência foi atendida às 18h40 na DF 150 KM 12, na Fercal. A vítima possuía perfurações no abdômen, peito, mão e rosto.

O CBMDF conduziu a mulher ao Instituto Hospital de Base (IHBDF) em estado grave. O autor recebeu atendimento com um corte de faca no braço.

De acordo com informações da PMDF, o agressor, de 43 anos, estava em casa com os filhos e a ex-mulher, de 33 anos, foi buscá-los. Houve desentendimento entre os dois quando ele iniciou as agressões.

Ainda conforme a polícia, os dois estavam separados há menos de 5 meses. Diante do fato, ele fugiu e se escondeu debaixo de um caminhão, sendo localizado e preso pelas equipes de GTOP 33 da PMDF. A faca não foi localizada.

A cena ficou aos cuidados da PMDF.