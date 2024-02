Mulher é transportada em estado grave para o hospital após ser atropelada na BR-060

A vítima foi atendida pelos socorristas e transportada, consciente e desorientada, para o IHBB

Na noite da última sexta-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência na BR 060, em frente a garagem da antiga Viplan, sentido Brasília.

Chegando ao local, as equipes de socorro se depararam com a senhora J. C. O. M, de 32 anos, caída ao solo após ser atropelada pelo GM Ônix, de cor prata.

A vítima foi atendida pelos socorristas e transportada, consciente e desorientada, para o IHBB, apresentando fratura no fêmur direito, suspeita de fratura no braço direito, além de traumatismo cranioencefálico. O condutor do automóvel não se feriu.

O local ficou aos cuidados da Concessionária Triunfo, que administra a referida rodovia.