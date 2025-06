Mulher é presa após tentar matar a própria mãe a facadas na Octogonal

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na manhã desta segunda-feira (9), após, segundo relatos, atentar contra a vida da própria mãe, uma idosa de 68 anos, no interior de um apartamento localizado na AOS 04 da Octogonal.

O acionamento foi feito por volta das 11h40, indicando uma possível tentativa de homicídio em andamento. Imediatamente, viaturas do 7º Batalhão de Polícia Militar se deslocaram até o endereço.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima abrigada no banheiro da residência, apresentando ferimentos no rosto provocados por arma branca. De acordo com os primeiros relatos, a filha teria sofrido um surto e, durante o episódio, desferido golpes de faca contra a mãe, que conseguiu se refugiar e solicitar socorro.

As equipes da PMDF realizaram a detenção da autora ainda dentro da residência. A arma utilizada na tentativa de agressão, uma faca de cozinha, foi localizada e apreendida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado e prestou atendimento emergencial à vítima, que foi conduzida para avaliação médica.

A autora recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM I), onde foi registrada a ocorrência e iniciados os procedimentos legais.