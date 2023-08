Mulher é levada ao hospital após carro bater em árvore

Ela se queixava de dores de cabeça, mas estava consciente e oroientada, e foi transportada ao Hospital Santa Luzia

Por volta das 9h desta sexta-feira (4), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência no cruzamento da Aveenida do Exército com a Estrada Parque Abastecimento e Armazenagem, próximo ao QG do Exército.

Ao chegar no local, a equipe, composta por nove militares, encontrou um Toyota Corola prata, que saiu da pista, atravessou o canteiro central e colidiu com uma árvore. A motorista, uma mulher de 53 anos, precisou de atendimento.

Ela se queixava de dores de cabeça, mas estava consciente e oroientada, e foi transportada ao Hospital Santa Luzia.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF), e a dinâmica do acidente não foi informada. Durante o atendimento, uma das faixas da via foi interditada.