Mulher é encontrada morta em banheiro de hospital em Pirenópolis

A Polícia Civil de Goiás foi acionada e, ao lado do corpo da médica, foi encontrada uma seringa e uma substância ainda não identificada

O corpo de Jayda Bento de Souza, uma média de 26 anos, foi encontrado em um banheiro de hospital na cidade de Pirenópolis, a 150km de Brasília. O caso aconteceu no alojamento do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (Heelj), no sábado (25).

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) foi acionada e, ao lado do corpo da profissional de saúde, foi encontrada uma seringa e uma substância ainda não identificada.

A procura por Jayda começou depois que ela não apareceu para assumir o plantão, marcado para às 12h de sábado. Os amigos da médica sabiam que ela estava no hospital, então foram até o alojamento, escutaram o barulho do chuveiro, mas ninguém respondia. Por isso, arrombaram a porta, e lá encontraram o corpo da colega, já sem vida.

A substância encontrada junto com a seringa ao lado do corpo de Jayda foi levada para perícia. A PCGO está apurando se era uma medicação utilizada pela médica para se manter acordada durante as jornadas de trabalho.