PCDF prende homem que roubou e esfaqueou vítima na Asa Norte

O criminoso já possuía passagem na polícia por organização criminosa, homicídio, e estava cumprindo pena em regime aberto

Tereza Neuberger

[email protected]

Após investigações, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por meio da 2ª Delegacia de Polícia, prendeu na última terça-feira (28) um homem de 27 anos por roubar e esfaquear uma vítima na Asa Norte. O criminoso foi localizado na região conhecida como “Favelinha da Casa do Ceará”, na 910 Norte.

O crime ocorreu em agosto de 2019 no momento em que a vítima chegou à sede de sua empresa, na quadra 309 Norte. O criminoso se aproximou na companhia de um adolescente e abordou o homem já com uma faca em punho e comunicou o assalto. A vítima apresentou resistência em entregar os pertences para dupla e foi atingido com golpe de faca na região do tórax e abdômen.

O assaltante que teve a prisão preventiva decretada pelo poder judiciário possui uma extensa ficha criminal. “O indivíduo que foi preso, tem em seu desfavor, expedidos 12 Mandados de Prisão, desde 2013 e se encontrava cumprindo pena em regime aberto, sendo autor em 10 inquéritos policiais.” afirmou o delegado chefe da 2ª DP, João Guilherme.

Ainda de acordo com o delegado, dentre os crimes aos quais o homem responde estão furto, tráfico de droga, roubo, homicídio e organização criminosa. Se condenado, o criminoso pode pegar uma pena aproximada de até 20 anos de prisão.